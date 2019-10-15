شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نسخة جديدة من أيفون 11 برو بتوقيع "ستيف جوبز" بسعر 6 آلاف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم سعر هاتف أيفون 11 برو الباهظ الذى يصل إلى 1149 جنيهًا إسترلينيًا، واعتباره أحد أغلى الهواتف الذكية فى السوق، إلا أن العلامة التجارية الفاخرة " كافيار" قررت إصدار نسخة أغلى من هاتف أبل الجديد، والتى أطلقت عليها اسم iPhone 11 Pro Superior Jobs.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، يأتى هذا الإصدار بسعر 6290 دولارًا (4،966 جنيهًا إسترلينيًا) ، وذلك بفضل تضمين قطعة من الياقة المدورة السوداء المميزة لستيف جوبز.



تصميم أيفون 11 برو

وأوضحت كافيار: "كإشادة بالعبقرية الخالدة، ابتكرت كافيار نموذجًا لجهاز iPhone 11 Pro الجديد على غرار طراز أيفون الأول الذى أصبح طفرة فى عالم التقنيات".

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ويتميز الهاتف الذكى بشعار أبل المصنوع من التيتانيوم فى وسط الظهر، بما فى ذلك قطعة من الياقة السوداء الشهيرة الخاصة بـ"جوبز"، ويوجد أدناه نقش محفور يعرض اسم النموذج ومعلومات عنه، بالإضافة إلى توقيع ستيف جوبز المحفور.



هاتف أيفون 11 برو عن قرب

وأضافت كافيار: "الجزء العلوى من الهاتف الذكى يتوج مع توقيع ستيف جوبز باعتباره خاتم الجودة، كإشارة إلى أن الجهاز سيعمل لسنوات وسنوات، ومع ذلك، إذا كنت ترغب فى الحصول على هذا الإصدار المحدود، يجب أن تسرع".

جدير بالذكر صممت كافيار تسعة إصدارات فقط من iPhone 11 Pro وتسعة إصدارات من iPhone 11 Pro Max ، بسبب المواد النادرة التى تحتوى عليها الهواتف.