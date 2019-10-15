شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يكتشفون سرا مذهلا عن الحيتان.. اعرف إيه هو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صور التقطت حديثا، سرا مذهلا عن كيفية اصطياد الحوت الأحدب لفرائسه، وذلك بطريقة بسيطة لكنها فعالة، حسب سكاى نيوز.

والتقط باحثون من جامعة هاواى صورا للحوت جنوبى ألاسكا وهو ينسج ما يشبه الشباك، باستخدام فقاقيع الهواء داخل المياه، لاحتجاز فريسته داخلها.

وباستخدام هذه التقنية، يختار الحوت فريسته، وهى غالبا من الأسماك أو القشريات، ويحيطها بدائرة من فقاقيع الهواء التى يخرجها من فتحة أعلى رأسه، تعمل على إرباك الفريسة وحبسها داخل الدائرة.



صورة الحوت

ونجح عالم البحار لارس بيجدر وزملاء آخرون من جامعة هاواى، فى التقاط صور فريدة للحيتان الحدباء وهى تمارس هذه التقنية غير المسبوقة فى الصيد

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وقال بيجدر فى تصريحات صحفية: "الصور تعتبر رائدة، إذ نراقب كيف تتلاعب هذه الحيوانات بفرائسها وتحضرها من قبل الصيد، هذا يسمح لنا باكتساب معلومات لم نكن نعرفها من قبل".

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والتقطت الصور كجزء من مشروع استقصائى عن تناقير المناخ وتناص أعداد الحوت الأحدب، حيث يركز الباحثون بشكل خاص على تأثير التحولات فى السلاسل الغذائية المرتبطة بتغقص أعداد الفرائس.

ويزور حوالى 3 آلاف من الحيتان الحدباء ألاسكا كل صيف خلال فترة البحث عن الغذاء، بينما يهاجر ما يصل إلى 10 آلاف إلى هاواى فى فصل الشتاء للتكاثر.

وسوف تساعد نتائج دراسة الباحثين فى تسليط الضوء ليس فقط على كيفية حصول الحيتان على طعامها، بل أيضا على عدد وجباتها وما الذى تتغذى عليه، وتأثير هذه الأنماط الغذائية على تطور أجسامها.