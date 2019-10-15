شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاشتاج Deletefacebook يتصدر تويتر ودعوات قوية لحذف فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار تقرير لموقع بوليتيكو ضيق الآلاف من مستخدمى السوشيال ميديا، ودفعهم للاتجاه إلى تويتر للمطالبة بحذف فيس بوك، وفى غضون دقائق أصبح هاشتاج Deletefacebook الأعلى رواجا على موقع التغريدات.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى كشف التقرير أن مارك زوكربيرج، رئيس فيس بوك، عقد اجتماعات سرية مع العديد من الصحفيين المحافظين والمعلقين والمؤثرين، ويدعى التقرير أن الاجتماعات بدأت فى يوليو، وكانت جزءًا من جهد زوكربيرج الأوسع نطاقًا لتكوين حلفاء محافظين.

وفى حديث إلى بوليتيكو قال باحث فى الأمن السيبرانى لم يكشف عن اسمه: "إن النقاش الدائر فى وادى السيليكون هو أن زوكربيرج قلق للغاية بشأن وزارة العدل، تحت حكم بيل بار، واتخاذ إجراءات تطبيقية لتفكيك الشركة، لذا فإن الخوف هو أن زوكربيرج يحاول تهدئة إدارة ترامب من خلال عدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الدعاية اليمينية".

وردًا على التقرير، نشر مارك زوكربيرج بيانًا قصيرًا على صفحته على فيس بوك، قال من خلاله: "هناك بعض الصحف اليوم تناقش عشائى مع السياسيين المحافظين ووسائل الإعلام والمفكرين، لكى أكون واضحا، لدى عشاء يضم الكثير من الأشخاص حول الكثير من القضايا المختلفة طوال الوقت، ويعد التعرف على أشخاص جدد والاستماع إلى مجموعة واسعة من وجهات النظر جزءًا من عملية التعلم، إذا لم تكن قد جربته أقترح عليك أن تفعل!".