تكنولوجيا: مكبر Nest Mini يقدم من جوجل بتحسينات في الصوتيات مع سعر 49 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت عملاق البحث اليوم عن الإصدار الجديد من المكبرات الصوتية الذكية Nest Mini الذي يأتي بتصميم يدعم التثبيت على الحائط مع سعر 49 دولار.

ينطلق مكبر Nest Mini الصوتي بتحسينات في تجربة الصوتيات، مع تصميم يمكن أن يثبت بعيداً عن متناول الأطفال، و bass أقوى مرتين أكثر.

كما تضم مكبرات Nest Mini الصوتية الذكية ثلاثة من الميكروفونات هذا العام، بينما جاء الإصدار السابق باثنان من الميكروفونات فقط.

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أيضاً تقدم جوجل مكبرات Nest Mini الذكية بتكوينات أفضل مع معالج أسرع في معالجة الأوامر الصوتية لمساعد جوجل الرقمي، كما تأتي تقنية الموجات الفوق صوتية لدعم صوت نقي وأكثر وضوح مع الضوضاء، والتي تعمل على ضبط الصوتيات بشكل أفضل وفقاً للصوتيات المحيطة.

يذكر أن جوجل أشارت إلى أن مكبر Nest Mini يتميز بتصميم صديق للبيئة، صمم من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 35%، ومن المقرر أن يتوفر مكبر Nest Mini الذكي في 22 من أكتوبر باللون الأسود، الوردي، الأبيض إلى جانب اللون الأزرق بسعر 49 دولار.

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