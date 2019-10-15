تكنولوجيا: جوجل تكشف عن راوتر Nest Wifi وPoint بمساعد جوجل الرقمي مدمج مع مكبر صوتي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت عملاق البحث عن تقنيتها الجديدة لدعم إتصالات أسرع بين الأجهزة الذكية عبر راوتر Nest Wifi، كما كشفت عن Nest Wifi Point الذي يقترن بمبكر صوتي بمساعد جوجل الرقمي.

ينطلق راوتر Nest Wifi اليوم مع مودم ISP لدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi، كما يأتي بتصميم يحاكي الإصدار الأول من Google Wifi لكن بحجم أطول بلغة تصميم جوجل المميزة.

كما تقدم جوجل هذا العام Nest Wifi Point مخصص لتوسيع نطاق إشارة Wi-Fi، حيث يأتي الجهاز بتصميم دون منفذ Ethernet، كما يمكن توزيع وحدات Point في محيط المنزل لتوسيع نطاق الإشارة.

ولقد صممت جوجل Nest Wifi Point بمكبر بمساعد جوجل الرقمي مدمج أو Nest Mini، الذي يدعم المستخدم بشكل أفضل مع صوتيات بجودة أعلى، تقنية التحكم بخاصية اللمس، وميكروفونات تدعم نطاق بعيد، كما يأتي بحجم أصغر مع مبكرات grills في الأسفل، ويتوفر Nest Wifi Point باللون الأزرق الفاتح، أو الوردي إلى جانب اللون الأبيض، وهي الألوان المتوفرة لراوتر Nest Wifi أيضاً.

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وتؤكد جوجل على أن الأجهزة الجديدة تدعم سرعة مرتين أكثر مع تغطية في نطاق أكبر بنسبة 25%، كما تدعم الأوامر الصوتية للتشغيل، ومن المقرر أن يتوفر Google Nest Wifi بسعر 169 دولار للوحدة، بينما تقدم جوجل الجهازين بسعر 269 دولار، أو راوتر مع اثنان من point بسعر 349 دولار، على أن تنطلق الأجهزة في4 من نوفمبر في 8 مناطق.

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