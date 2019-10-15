تكنولوجيا: هواتف Pixel 4 تنطلق رسمياً الآن من جوجل بسعر يبدأ من 799 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق كلاً من هاتفي Pixel 4 وPixel 4 XL رسمياً الآن من عملاق البحث مع نظام رادار Soli الذي يدعم المستخدم في مهام مختلفة تشمل التسجيل والتعرف على الوجه، مع سعر يبدأ من 799 دولار.

تقدم جوجل هواتف Pixel 4 اليوم بتقنيتها الجديدة لإستشعار الحركة مع إيماءات جديدة من خلال نظام Soli، وتقنية للتعرف على الوجه تعمل بنفس التجربة المقدمة من ابل في Face ID في الإصدارات الأخيرة من هواتف الأيفون، والذي يتيح التسجيل بشكل مباشر في التطبيقات، مع دعم معايير أعلى للحماية.

تعمل تقنية Motion Sense في هواتف Pixel 4 على دعم المستخدم في التحكم في الكثير من المهام في الهاتف عن طريق تمرير اليد فوق الشاشة، حيث يمكن للمستخدم كتم صوت التنبيهات، رفض المكالمات المستلمة، أو التحكم في تشغيل الوسائط المختلفة على الشاشة في تطبيقات اليوتيوب أو Spotify أو غيرها من التطبيقات.

ويتميز هاتف Pixel 4 بحجم شاشة 5.7 إنش، بدقة عرض 2220 في 1080 بيكسل، بينما يأتي هاتف Pixel 4 XL بحجم 6.3 إنش في الشاشة، بدقة عرض 3200 في 1080 بيكسل، مع شاشة OLED في كلا الإصدارين، ودعم معدل تحديث 90Hz في الشاشة لتجربة إنسيابية في الشاشة.

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وتقدم جوجل هواتف Pixel 4 بتجربة متطورة في مساعدها الرقمي، الذي يأتي بتحديث جديد في هذه الإصدارات، مع نموذج لغة يمكن ضبطه ليتوافق مباشرة مع اللغة المحلية.

وينطلق هاتف Pixel 4 و 4 XL للحجز المسبق اليوم، على أن يبدأ الشحن في 22 من أكتوبر، حيث يبدأ سعر Pixel 4 من 799 دولار، كما يبدأ سعر هاتف Pixel 4 XL من سعر 899 دولار، وتقدم جوجل عرض 3 شهور مجانية في خدمة Google One، مع سعة 100 جيجا بايت في الخدمة السحابية.

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