تكنولوجيا: جوجل تعلن عن جهاز Pixelbook Go بسعر 649 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت جوجل عن جهاز Pixelbook Go اليوم بتصميم يختلف عن الإصدارات السابقة من أجهزة Pixelbook أو Pixel Slate، مع سعر 649 دولار.

ينطلق جهاز Pixelbook Go بتصميم يقدم للمستخدم تجربة سلسة في الإنتقال والإستخدام على مدار اليوم، مع اثنان من مكبرات firing الصوتية في الجهة الأمامية للجهاز بتصميم كبير الحجم.

يأتي جهاز Pixelbook Go بكاميرة أمامية تعرف من جوجل بعنوان “Duo Cam”، لدعم المستخدمين في التواصل عبر تطبيق الفيديو Google Duo، على أن تتميز الكاميرة بمستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، وتدعم الفيديو بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية.

Advertisements

ويضم جهاز Pixelbook Go معالج إنتل مع أكثر من نموذج يبدأ من معالج Core m3 إلى نماذج أعلى بمعالج Core i7، مع إختيار في الذاكرة العشوائية بين 16 جيجا بايت رام، مع معالج Core i5، كما يأتي نموذج أخر بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع إختيارات في السعة التخزينية بين 64 أو 128 أو 256 جيجا بايت.

كما يتوفر الجهاز بحجم 13.3 إنش في الشاشة، مع إختيار بنموذج مميز بدقة عرض 4K Ultra HD، أو نموذج أخر بدقة Full HD 1080، على أن يبدأ سعر الجهاز من 649 دولار إلى 799 دولار في أعلى نموذج.

المصدر

اعلان

