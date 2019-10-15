تكنولوجيا: الإعلان عن سماعة Pixel Buds 2 اللاسلكية في مؤتمر جوجل بسعر 179 دولار

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل الآن عن الجيل الجديد من السماعات اللاسلكية Pixel Buds 2، التي تأتي بدعم كامل من مساعد جوجل الرقمي للتحكم في السماعة بالأوامر الصوتية، مع عمر شحن يصل إلى يوم كامل.
تنطلق سماعة جوجل اللاسلكية Pixel Buds 2 اليوم بميزة التحكم الكامل بمساعد جوجل الرقمي لتشغيل الموسيقى، والترجمة، وغيرها من المهام، كما تؤكد جوجل على أن السماعة اللاسلكية تدعم الإتصال بالهاتف عن طريق البلوتوث في أكبر نطاق يصل إلى مساحة ملعب كرة القدم.
وتقدم جوجل سماعتها اللاسلكية الجديدة Pixel Buds 2 بتصميم يدعم تجربة مريحة وثابتة في أذن المستخدم، كما تأتي السماعة بتقنية تعمل على ضبط الصوتيات وفقاً للصوتيات المحيطة.
وتؤكد جوجل على أن السماعة يمكن أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 5 ساعات كاملة من تشغيل الموسيقى والمكالمات، أو 24 ساعة مع الحافظة، على أن تتوفر سماعة Pixel Buds 2 في ربيع عام 2020 بسعر 179 دولار بألوان الأبيض والأسود.
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