كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت فعاليات مؤتمر جوجل اليوم من مدينة نيويورك للكشف عن تقنيات عملاق البحث الجديدة، وقد أعلنت جوجل عن إطلاق خدمة بث الألعاب Stadia في 19 من نوفمبر.
تنطلق خدمة بث الألعاب من جوجل في 19 من نوفمبر، والتي ستتطلب من المستخدمين ذراع التحكم Stadia Controller، أو DualShock 4 من سوني، أو ذراع التحكم الخاصة بمنصة Xbox One، على أن تتوفر الخدمة على الأجهزة المختلفة.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جوجل تعلن عن إطلاق خدمة الألعاب Stadia في 19 من نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.