جوجل تزيح الستار رسميًا كذلك عن الحاسوب المحمول Google PixelBook Go

فاطمة أيت طالب - دبي - الجهاز الأحدث الذي قررت شركة جوجل أن تُعلن عنه اليوم هو الحاسوب المحمول Google PixelBook Go. يضم هذا الحاسوب شاشة حساسة للمس بحجم 13.3 إنش وبدقة FullHD أو 4K. هذا الحاسوب يزن ما يزيد قليلاً عن 1 كيلوجرام ويبلغ سمكه 13 ملمتر فقط مما يجعله سهل الحمل، ويعود الفضل في ذلك إلى تصنيع هيكل هذا الحاسوب من مادة المغنيسيوم.

النسخة الأساسية من هذا الحاسوب تضم الجيل الثاني من المعالج Intel Core M3 مع 8GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية. وبطبيعة الحال، يمكنك إختيار الحصول على هذا الحاسوب مع الجيل الثامن من المعالج Intel Core i5 أو Intel Core i7 ضمن سلسلة Intel Y Series، ومع ما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية، وما يصل إلى 256GB من الذاكرة الداخلية.

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هذا الحاسوب يضم كذلك منفذي USB Type-C ومنفذ السماعات. يضم الجزء العلوي من الشاشة كاميرا ويب بدقة 2 ميغابكسل، والتي تُستخدم أيضًا لفتح الحاسوب عن طريق الوجه. يمكنك الحصول مع هذا الحاسوب على ما يصل إلى 12 ساعة من الإستخدام مع العلم بأن بطارية هذا الحاسوب تدعم الشحن السريع بحيث يمكنك الحصول على ساعتين من الإستخدام خلال 20 دقيقة فقط من الشحن.

الحاسوب Google PixelBook Go الجديد سيكون متوفرًا باللونين الأسود والزهري فقط مع العلم بأنه سيُكلف إبتداءً من 649 دولار أمريكي لنسخة Core m3 8/64GB، ويرتفع السعر ليصل إلى 1399 دولار أمريكي لنسخة Core i7 16/256GB. الطلبات المسبقة ستبدأ اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وعملية الشحن ستبدأ في الأسابيع المقبلة.