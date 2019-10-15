جوجل تزيح الستار رسميًا عن الجيل الثاني من سماعات Google Pixel Buds اللاسلكية

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن نفس الحدث الذي أعلنت فيه شركة جوجل عن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL، قامت الشركة كذلك بإزاحة الستار رسميًا عن سماعاتها اللاسلكية الحقيقية الأولى والتي أطلقت عليها إسم Google Pixel Buds. هذه السماعات الجديدة من شركة جوجل تأتي مع نفس الميزات التي رأيناها في الجيل الأول من هذه السماعات، بما في ذلك ميزة الوصول الدائم إلى المساعد الرقمي Google Assistant، والترجمة الحية والتحكم في الأغاني، ولكن في حجم أصغر هذه المرة. ووفقا لشركة جوجل، فقد ذكرت أنها قامت بتصميم هذه السماعات لتتلائم مع معظم أشكال الأذان. هذه السماعات تأتي كذلك مع علبة ذات تصميم مختلف كليًا.

سماعات Google Pixel Buds الجديدة تجلب معها ميزة Adaptive Sound والتي تقوم بضبط مستوى الصوت ديناميكيا أثناء تنقلك عبر بيئات مختلفة. تم تعزيز تجربة المكالمات أيضًا في هذه السماعات الجديدة من خلال تضمين إثنين من الميكروفونات في كل سماعة أذن مما يُساعد على قمع الضوضاء الخارجية. حتى أن هناك مقياس تسارع صوتي يكتشف الكلام من خلال الإهتزازات في عظم الفك.

وعدت شركة جوجل بزيادة نطاق البلوتوث مشيرة إلى أنه يمكن لهذه السماعات الإحتفاظ بالإتصال اللاسلكي مع الهاتف في مساحة بحجم ملعب لكرة القدم في الهواء الطلق مع العلم بأن هذه السماعات تعمل مع أي جهاز يستخدم البلوتوث 4.0 أو إصدار أعلى. ووفقا لشركة جوجل، فيُمكن لهذه السماعات الصمود لنحو 5 ساعات قبل أن تحتاج لإعادة الشحن، ولكن تستطيع علبة الشحن تمديد عمر البطارية إلى 24 ساعة. سماعات Google Pixel Buds الجديدة مقاومة أيضًا للماء والعرق وتأتي باللون الأبيض والبرتقالي والأخضر والأسود. من المقرر أن يتم إطلاق هذه السماعات في ربيع العام المقبل مقابل 179 دولار أمريكي.