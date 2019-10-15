خدمة Google Stadia ستصدر في اليوم 19 نوفمبر، والطلبات المُسبقة ستُشحن قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - خدمة الألعاب السحابية Google Stadia التابعة لشركة جوجل ستُصبح متاحة للمستخدمين بعد شهر تقريبًا من الآن، وبالضبط في اليوم 19 من شهر نوفمبر المقبل في الساعة 16.00 بالتوقيت العالمي الموحد. في ذلك الوقت سيكون بإمكانك شراء الألعاب، وبعد ثوان ستكون قادرًا على تشغيل هذه الألعاب نظرًا إلى أن خدمة Google Stadia لا تتطلب تحميل الألعاب.

ستتلقى رسالة إلكترونية عندما يتم شحن حزمة Google Stadia Founder Edition الخاصة بك. ربما سيحصل البعض منكم على نسخة Google Stadia Premiere Edition مع العلم بأن عملية الشحن ستتم بالترتيب. وتجدر الإشارة إلى أنك ستحصل مع كلا الحزمتين على إشتراك لمدة ثلاثة أشهر في Google Stadia Pro ولعبة Destiny 2: The Collection، حتى تتمكن من تجربة ألعاب Google Stadia قبل الدفع مقابل أي لعبة.

سيحصلو المشتركين في Google Stadia Pro أيضًا على إمكانية الوصول إلى الألعاب المجانية علمًا أنه سيتم توسيع قائمة الألعاب المجانية بمرور الوقت. يمكنك العثور على القائمة الكاملة للألعاب المدعومة هنا.

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تأتي كل من Google Stadia Founders و Google Premiere Editions مع يد التحكم Google Stadia Controller وجهاز Chromecast Ultra، مما يتيح لك اللعب على التلفزيون. سيتم دعم بعض لوحات المفاتيح والماوسات أيضًا لمن يبحثون عن تجربة اللعب على الحواسيب الشخصية.

ستتمكن من إستخدام Google Stadia على الحواسيب من خلال المتصفح Google Chrome، وفي التلفزيونات مع Chromecast Ultra ووحدة التحكم Stadia Controller، وفي الهواتف الذكية أيضًا على الرغم من أنها ستكون متوفرة في البداية فقط لكل من Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL و Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL.