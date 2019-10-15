Huawei ستبدأ عملية بيع الهاتف Huawei Mate X في أواخر شهر أكتوبر الجاري

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Mate X القابل للطي في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم في شهر فبراير الماضي، ولكن تم تأجيل إطلاقه عدة مرات منذ ذلك الحين. كان من المفترض أصلاً أن يتم إطلاقه في شهر مايو، ولكن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين جعلت الهاتف Huawei Mate X غير قابل للشراء.

وعد الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu بأن الهاتف Huawei Mate X سيصل في منتصف شهر أكتوبر تقريبًا، والآن صدر تقرير جديد من الصين يُفيد بأن الهاتف Huawei Mate X دخل بالفعل مرحلة الإنتاج الضخم وأنه سيتم إطلاق الهاتف في الموعد المحدد.

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ذكرت وسائل الإعلام الصينية أن عملية إنتاج الشاشة القابلة للطي المستخدمة في الهاتف Huawei Mate X صعبة للغاية، وهو أمر مُتوقع بالنسبة لجهاز ثوري. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تأجيل إطلاق الهاتف Huawei Mate X في مناسبتين بسبب متانة الشاشة القابلة للطي، وأيضًا بسبب قيام الشركة بتحسين واجهة المستخدم ليكون بمقدور المستخدمين إستخدام الشاشة القابلة للطي بشكل أفضل وتجنب كافة الأخطاء التي من شأنها التأثير سلبًا على تجربة إستخدام الهاتف لتجنب ما حدث للهاتف Galaxy Fold.

سيتم إطلاق الهاتف Huawei Mate X بسعر 2250 دولار أمريكي تقريبًا. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتعين علينا الإنتظار حتى يتم إطلاق الهاتف في السوق لنعرف ما إذا كانت شركة Huawei ستقوم بترقية المعالج في الهاتف من HiSilicon Kirin 980 إلى HiSilicon Kirin 990.