مؤتمر جوجل: الإعلان رسميًا عن سماعة الأذن اللاسلكية Pixel Buds

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء خلال حدث العتاد الخاص بها Made by Google ’19 عن سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة (بكسل بدز) Pixel Buds التي توفر العديد من المزايا المتقدمة.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “يلجأ كثير منا إلى هواتفنا باستمرار. ففي المتوسط، يفحص الناس هواتفهم الذكية 100 مرة تقريبًا في اليوم، وأكثر من نصف تلك التفاعلات – التي تشمل أشياء، مثل: تشغيل أغنية، أو إعداد تذكير، أو الحصول على الاتجاهات – لا تتجاوز 30 ثانية”.

وأضافت الشركة: “بإمكان Google Pixel Buds المساعدة في جعل هذه المهام السريعة أسهل وأسرع، مع إمكانية الوصول الفوري إلى مساعد جوجل (أسيستنت) Assistant. بالإضافة إلى ذلك، فهي مريحة وآمنة في أذنك، وتقدم صوتًا عالي الجودة، وتجري مكالمات واضحة، وعمر بطارية طويل”.

ووفقًا لجوجل، فإن (بكسل بدز) تتمتع بتصميم هجين فريد يحافظ على المستخدم مدركًا للعالم من حوله، مع تقديم صوت قوي، وهي تغلق سماعات الأذن برفق لعزل الضوضاء الخارجية العالية، ولتقديم صوت عالي الجودة. ويقلل جهاز التهوية المكاني الموجود أسفل السماعة من الشعور بالأذن الموصولة، ويسمح فقط بالقدر المناسب من الصوت المحيطي، حتى يتمكن المستخدمون من البقاء على علم بالأشياء من حولهم. وتحتوي (بكسل بدز) أيضًا على تقنية (الصوت التكيفي)، التي تضبط مستوى الصوت ديناميكيًا أثناء الانتقال من بيئة هادئة إلى بيئة صاخبة، لذلك ليس على المستخدمين رفع مستوى الصوت أو خفضه باستمرار.

وتحتوي سماعة الأذن الجديدة من جوجل على ميكروفونين يركزان على صوت المستخدم أثناء المكالمات الهاتفية متجاهلة الأصوات في الخلفية. كما تحتوي السماعة على مقياس تسارع صوتي يمكنه اكتشاف الكلام من خلال اهتزازات عظم الفك، بحيث يمكن للمستخدم السماع حتى في ظروف الرياح، مثل: حين الجري، أو ركوب الدراجات.

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وتمتاز (بكسل بدز) بأنها تتصل بالهواتف الذكية، والحواسيب عن طريق تقنية البلوتوث، كما أنها تكتشف تلقائيًا حين تُوضع في الأذن، وهي تدعم الإيماءات اللمسية مثل النقر لتشغيل الصوت، أو إيقافه، أو التمرير للتحكم بمستوى الصوت. أما بطارية السماعة فهي تدعم العمل لمدة 5 ساعات متواصلة، أو ما يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن اللاسلكي. وتمتاز السماعة أيضًا بمقاومة الماء والتعرق.

ولأن (بكسل بدز) تدعم مساعد جوجل الرقمي، فإنه يمكن توجيه الأوامر الصوتية له لتأدية العديد من المهام، مثل تشغيل نشرة صوتية (بودكاست)، أو إرسال رسالة نصية، أو حتى الترجمة الفورية من وإلى اللغات الأجنبية.

وقالت جوجل: إن (بكسل بدز) سوف تتوفر اعتبارًا من العام المقبل في الولايات المتحدة بسعر 179 دولارًا أمريكيًا، وذلك في أربعة ألوان: الأبيض، والبرتقالي، والأخضر، والأسود.