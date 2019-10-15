تصل لحد السيول.. الأمطار تضرب بعض المناطق الأربعاء.. وبيان من الأرصاد يكشف تفاصيل حالة الطقس

كتب: ضياء السقا

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن المناطق المعرضة لسقوط الأمطار، خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في بيان له على صفحته بالفيس بوك، إن نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار تشير إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار، الأربعاء 16 أكتوبر، قد تصل شدتها إلى 7 مليمتر على سيناء وخليج السويس وتقل شدتها على وسط الصعيد والوادي الجديد.

وأكد مركز التنبؤ بالفيضان بضرورة توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار المتوسطة الشدة، والتي قد تصل إلى غزيرة في بعض الأماكن على سيناء وخليج السويس.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ اﻟﻮجه اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺣﺎر ﺟﻨﻮﺑﺎ ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "ﺗﻘﻞ الرؤية فى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ على ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد وﺳﻼﺳﻞ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺤﺮ الأﺣﻤﺮ، ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ وﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻫﻨﺎك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فهى معتدلة، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الأربعاء:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23 درجة

مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة

قنا العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة

أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 29 درجة