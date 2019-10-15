مؤتمر جوجل: جوجل تعلن رسميًا عن موعد إطلاق خدمة الألعاب Stadia

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء خلال حدث العتاد الخاص بها Made by Google ’19 عن موعد إطلاق خدمة بث الألعاب التابع لها (إستاديا) Stadia، التي أعلنت عنها في وقت سابق من العام الحالي.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “سوف يبدأ وصول حزمة Stadia Founder’s Edition من الخدمة إلى أعتاب اللاعبين في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019”.

وأضافت جوجل: “إن كنت من أوائل اللاعبين الذي طلبوا واستقبلوا حزمة Founder’s Edition الخاص بك، فسوف تكون قادرًا على شراء ولعب ألعابك المفضلة اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ في 19 تشرين الثاني/نوفمبر”.

وتشمل حزمة Stadia Founder’s Edition ألعابًا، مثل: Red Dead Redemption 2، و Mortal Kombat 11، و Kine، وغيرها، ويمكن الوصول إلى الخدمة سواء عبر أجهزة التلفاز، أو الحواسيب المحمولة، أو الحواسيب المكتبية، أو الهواتف الذكية، أو مجموعة من الحواسيب اللوحية.

وأوضحت جوجل أنه يمكن لكل من طلب حزمتي Founder’s Edition أو Premiere Edition من خدمة (إستاديا) الحصول على ثلاثة أشهر من (إستاديا برو) Stadia Pro، التي توفر للمستخدمين ألعابًا، مثل: Destiny 2: The Collection.

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وتمتاز خدمة (إستاديا برو) بأنها تتيح للمستخدمين؛ باستخدام جهاز (كروم كاست ألترا) Chromecast Ultra، وجهاز التحكم (إستاديا كونترولر) Stadia Controller اللذين يأتيان في الصندوق، لعب ألعاب بدقة 4K، وبتقنية HDR مع صوت محيطي 5.1، وذلك حين اللعب على جهاز التلفاز.

وقالت جوجل: إنها سوف تبدأت شحن حزمتي Founder’s Edition، و Premiere Edition من (إستاديا) في التاريخ ذاته التي تلقاه الطالبون السابقون. كما سيحصلون على رسالة إلكترونية عندما تُشحن الأجهزة، وبُعيد ذلك، سوف يتلقون رمزًا لتفعيل حساب (إستاديا)، و(إستاديا برو).

يُشار إلى أن جوجل كانت قد أعلنت مطلع شهر حزيران/يونيو الماضي عن فتح باب الطلب الأولي لخدمة (إستاديا)، التي قالت وقتئذ إنها سوف تُطلق رسميًا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم مع أكثر من 30 لعبة مما لا يقل عن 21 ناشرًا، بما في ذلك: “إلكترونيكس آرتس” EA، و”تيك- تو إنترأكتيف” Take-Two Interactive.

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وقالت جوجل: إن حزمة Stadia Founder’s Edition سوف تتوفر بسعر 129.99 دولارًا أمريكيًا، وسوف تمكن المستهلكين من لعب ألعاب الفيديو، مثل: Destiny 2 اعتبارًا من يوم الإطلاق على أي جهاز تقريبًا دون الحاجة لتنزيلها، مما يجعل الوصول إلى ألعاب الفيديو سهلًا كأنه مشاهدة فيديو على يوتيوب.

وتواجه شركة جوجل منافسة من العديد من شركات الألعاب والتقنية، التي كشف بعضها عن عزمها إطلاق خدمات مشابهة لبث الألعاب، لذا فإن عليها أن تُبرهن لصناع الألعاب أن خدمات البث يمكن أن تكون مفيدة ماليًا، حتى مع التعثر في بعض المبادرات السابقة في مجال الألعاب.

ويعتقد محللو التقنية أن هذه الخدمة قد تعزز عوائد استثمارات جوجل الضخمة في البرامج السحابية ومراكز البيانات. وقد قالت الشركة: إن بعض الألعاب سوف تكون مجانية لأصحاب الاشتراكات المدفوعة، في حين سوف تُباع ألعاب أخرى بأسعار مماثلة لسعر البيع بالتجزئة الحالي. وتشمل عناوين الألعاب التي سوف تُتاح عند الإطلاق: Assassin’s Creed Odyssey، و Mortal Kombat 11، و Final Fantasy XV، و NBA2K.

وقالت جوجل سابقًا : إن حزمة Stadia Founder’s Edition المحدودة – التي سوف تتوفر في 14 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا – سوف تكون الطريقة الوحيدة التي يمكن للمستخدمين من خلالها اللعب، عند إطلاق الخدمة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وأوضحت الشركة أن حزمة Founder’s Edition من الخدمة سوف تشمل ما قيمته 300 دولار أمريكي من الأجهزة والألعاب والفوائد. وهي تشمل ثلاثة أشهر من خدمة (إستاديا برو) Stadia Pro: وحدة خاصة للتحكم بالألعاب، ووحدة بث الوسائط المتعددة (كروم كاست ألترا) Chromecast Ultra لأجهزة التلفاز، والقدرة على إهداء (إستاديا برو) إلى صديق.

وسوف تشمل خدمة (إستاديا برو) – التي سوف تتوفر بسعر 9.99 دولارات أمريكية شهريًا، على ألعاب مجانية، وأخرى متاحة بسعر مُخفَّض، وذلك حسب ما قالت جوجل.

يُشار إلى أن جوجل تعتزم إطلاق حزمة (إستاديا بيس) Stadia Base – وهي خدمة منفصلة مجانية، خلال العام القادم، وهي سوف تبث الألعاب بدقة تصل إلى 1080p، مقارنةً بخدمة (إستاديا برو) التي سوف تبث الألعاب بدقة 4K.