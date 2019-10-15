فيديكس تكشف عن روبوت تسليم الطرود Roxo في الإمارات

أعلنت فيديكس إكسبريس FedEx Express، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً التابعة لشركة شركة فيديكس FedEx، عن أن أول ظهور عالمي لعربة (FedEx Roxo) الروبوتية سيكون في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتُعتبر (FedEx Roxo) عربة ذاتية القيادة لتسليم الطرود، وصممت بحيث تكون قادرة على التنقل على الأرصفة وجانب الطرقات لتوصيل الشحنات الصغيرة للعملاء في منازلهم وأماكن عملهم.

ويتمتع الجهاز بالعديد من المزايا، مثل تقنية سلامة المشاة الموجودة على كراسي (iBot) المتحركة، فضلاً عن غيرها من التقنيات المتطورة كمستشعرات (LiDAR) والعديد من الكاميرات، التي تُتيح للروبوت العامل بالبطارية القدرة على إدراك محيطه.

وتقترن هذه المزايا بخوارزميات تعلم الآلة التي تُتيح رصد العقبات وتجاوزها، وتحديد المسارات الآمنة، والسماح للروبوت باتباع قواعد الطرق والسلامة.

وتعزز هذه التقنية من قدرات الروبوت بشكل كبير وتفسح له المجال للتنقل عبر الأسطح غير الممهدة وحواف الأرصفة وحتى تسلق بعض الدرجات للارتقاء بمستوى تجربة التوصيل للمنزل إلى آفاق جديدة.

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وفي هذا الصدد، قال جيمس ميوز، الرئيس الإقليمي لشركة فيديكس إكسبريس في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: تجري في الوقت الراهن عمليات اختبار (FedEx Roxo) في الولايات المتحدة.

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وأضاف “يلعب هذا الروبوت دوراً جديداً في عمليات التوصيل في الميل الأخير، وهي حاجة لم تُلبيها حتى وقتنا هذا أي من الخدمات أو التقنيات المؤتمتة الأخرى، وتضمن لنا انطباعات العملاء أخذ ظروف الاستخدام الفعلية بعين الاعتبار في أبكر وقت ممكن خلال عملية التطوير المتواصلة لقدرات (FedEx Roxo)”.

و من المتوقع ان تنضم دبي مستقبلاً إلى المدن التي يتم فيها اختبار هذه الخدمة في الولايات المتحدة، مثل ممفيس بولاية تينيسي؛ ومانشستر في نيوهامشير؛ وبلانو وفريسكو في تكساس.

وأوضح ميوز أن عربات (FedEx SameDay Bot) لتسليم الطرود في اليوم ذاته تمثل ابتكاراً من شأنه تغيير مشهد عمليات التوصيل الذاتية الفائقة عند الطلب.

وقال: تغمرنا الحماسة لأن تكون دبي من أولى المدن العالمية التي تشهد ظهور (FedEx Roxo)، إذ لطالما اشتهرت دبي على الصعيد العالمي بصفتها مدينة تتطلع نحو المستقبل، لا سيما من خلال إطارها التنظيمي وبنيتها التحتية ذات الطراز العالمي، وبيئتها الخصبة والمواتية لاختبار واعتماد العمليات الروبوتية، ونتطلع لاختبار (FedEx Roxo) هنا مستقبلًا.

تجدر الإشارة إلى أن فيديكس تعتزم التعاون مع الشركات من مختلف القطاعات لمساعدتها على تقييم احتياجاتها وفرصها في دبي.

ومن شأن عمليات التقييم المحلية المستقبلية أن تجري بالطريقة نفسها المتبعة حاليًا في الولايات المتحدة، لا سيما من حيث جمع التحليلات والتوصيات من مجموعة منتقاة من العملاء حيال احتياجاتهم ومتطلباتهم.