شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدافع عن نفسها وتنفى مشاركة بيانات Safari مع Tencent أو جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ظهور تقارير سابقة تشير إلى أن أبل ترسل بيانات مستخدمي iOS الموجودة بمتصفح Safari إلى جوجل والشركة الصينية Tencent، نفت الشركة هذه التقارير، قائلة إنها تحمي معلومات الأشخاص في أنظمتها الخاصة ولا تشاركها مطلقًا مع الغير.

وبحسب موقع TOI الهندى، فذكر تقرير في reclaimthenet.org أن أبل، قد ترسل بعض عناوين IP من مستخدمي متصفح Safari على iOS إلى شركة Tencent الصينية - وهي شركة لها علاقات وثيقة بالحزب الشيوعي الصيني ".

وركز التقرير على نظام "تحذير مواقع الويب المخادعة" من أبل والذي تم تصميمه في متصفح الويب Safari لتحذير المستخدمين عند زيارتهم لمواقع ضارة ويمكنهم خداع المستخدمين لمشاركة كلمات مرور تسجيل الدخول للبنوك والبريد الإلكتروني والوسائط الاجتماعية، حيث جاء فيه: "قبل زيارة موقع ويب، قد يقوم Safari بإرسال المعلومات المحسوبة من عنوان موقع الويب إلى التصفح الآمن من جوجل والتصفح الآمن من Tencent للتحقق مما إذا كان موقع الويب مخادعًا أم لا، ويمكن لموفري التصفح هؤلاء أيضًا تسجيل عنوان IP الخاص بك".

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لكن من غير الواضح متى بدأت أبل السماح لـ Tencent وجوجل بتسجيل بعض عناوين IP الخاصة بالمستخدمين، ولكن أبلغ أحد مستخدمي تويتر أن التغيير في Safari حدث في وقت مبكر من الإصدار التجريبي iOS 12.2 في فبراير 2019، حسبما ذكر التقرير.

وفي بيان، قالت الشركة إنها في الواقع لا ترسل معلومات إلى جوجل أو Tencent، وبدلا من ذلك، تتلقى قائمة بالمواقع الإلكترونية السيئة من كلا الشركتين ثم تستخدمها لحماية الأشخاص أثناء تصفحهم الويب، فيما ذكر CNET نقلاً عن بيان شركة أبل، أن حجب أبل أحيانًا المعلومات حول موقع الويب الذي يزوره الأشخاص إذا طلبت مزيدًا من المعلومات للتحقق مما إذا كان موقع ويب مشكوك فيه ضارًا ".

واستكمل التقرير: "يمكن إيقاف تشغيل الخدمة في تفضيلات Safari للأشخاص الذين يشعرون بالقلق من خصوصيتهم".