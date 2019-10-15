كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد في قوائم B&H الآن كلاً من هواتف جوجل Pixel 4 وPixel 4 XL التي تتوفر للحجز المسبق بسعر يبدأ من 799 دولار، على أن يبدأ الشحن في 22 من أكتوبر.
كانت هواتف Pixel 4 وPixel 4 XL قد رصدت في متجر Best Buy في كندا خلال الفترة الماضية بتفاصيل عن الإصدارات القادمة دون الكشف عن مستوى التسعير، واليوم مع ترقب الإعلان الرسمي عن الهواتف في الدقائق القادمة، كشف عن مستوى تسعير الإصدارات القادمة في B&H.
سعر هواتف جوجل Pixel 4 وPixel 4 XL
- هاتف Pixel 4 سعة 64 جيجا بايت بسعر 799 دولار.
- هاتف Pixel 4 سعة 64 جيجا بايت بسعر 899 دولار.
- هاتف Pixel 4 XL سعة 64 جيجا بايت بسعر899 دولار.
- هاتف Pixel 4 XL سعة 128 جيجا بايت بسعر999 دولار.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: فتح باب الحجز المسبق لهواتف Pixel 4 وPixel 4 XL بسعر يبدأ من 799 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.