تكنولوجيا: هواوي تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Enjoy 10 في 18 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة هواوي رسمياً اليوم على خططها للإعلان الرسمي عن هاتف Enjoy 10 يوم 18 من شهر أكتوبر، على أن ينطلق الهاتف بتصميم ثقب الشاشة، وكاميرة مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

ينطلق هاتف Enjoy 10 خلال أيام بحجم شاشة 6.39 إنش، مع تصميم ثقب الشاشة، كما تتميز الشاشة بجودة عرض HD بلس، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Kirin 710 بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وتقنية GPU Turbo 3.0.

وقد كشفت التسريبات عن تصميم مزدوج للكاميرة الخلفية في هاتف Enjoy 10، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ودعم من تقنية الذكاء الإصطناعي، مع مستشعر 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير portrait.

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ومن المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 9 Pie، مع واجهة مستخدم EMUI 9.1، أيضاً لا يضم الهاتف مستشعر للبصمة، كما يأتي ببطارية بقدرة 4000 mAh.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Enjoy 10 ينطلق بأربعة إختيارات في الألوان المتدرجة هم الأزرق، الأخضر إلى جانب اللون الأسود والأحمر، لذا نترقب الإعلان الرسمي قريباً.

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