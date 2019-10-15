تكنولوجيا: Oppo تعلن رسمياً عن هاتف OPPO A11 بقدرة بطارية 5000 mAh وسعر 211 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo رسمياً اليوم عن هاتف OPPO A11 الذي ينطلق بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع بطارية بقدرة 5000 mAh وسعر 211 دولار.
يتميز هاتف OPPO A11 بتصميم يحاكي هاتف OPPO A5 2020 الذي أعلن عنه مؤخراً، حيث ينطلق الهاتف بحجم شاشة 6.5 إنش، مع دقة عرض 1600 في 720 بيكسل، مع نتوء القطرة في الشاشة.
يدعم هاتف OPPO A1 رقاقة معالج Snapdragon 665 مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، مع دعم ذاكرة خارجية حتى سعة 256 جيجا بايت عبر بطاقة microSD.
وتأتي الكاميرة الخلفية في هاتف OPPO A11 بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.25، أيضاً يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4 ودعم عمق التصوير، أيضاً يتميز المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 ليدعم تصوير macro عند 4 سم.
وتتميز كاميرة الهاتف الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، كما تدعم الكاميرة الأمامية والخلفية بتقنية الذكاء الإصطناعي، مع نظام تشغيل Android 9 Pie، مع واجهة ColorOS 6.0.1، وأيضاً بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن المعاكس.
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