سامسونج تُفصل تحديث Android 10 التجريبي لهواتف Galaxy S10 Series إستعدادًا للإطلاق العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مجموعة من الإعلانات التشويقية، قامت شركة سامسونج أخيرًا بإصدار تحديث Android 10 التجريبي لكل من Galaxy S10 و Galaxy S10e و +Galaxy S10 و Galaxy S10 5G. هذا التحديث التجريبي كان متوفرًا بالفعل في كوريا الجنوبية منذ بضعة أيام، ولكن المستخدمين في عدد من البلدان الأخرى سيحصلون بدورهم قريبًا على فرصة إختبار تحديث Android 10 للهواتف الذكية الأربعة المذكورة آنفا. وحتى ذلك الحين، فقد قررت شركة سامسونج الآن أن تكشف لنا عن بعض المعلومات حول تحديث Android 10 الذي سيصل إلى هواتفها الذكية.





تتضمن بعض الميزات الجديدة تحسين مدير الإشعارات عن طريق إستخدام نوافذ منبثقة مصغرة وتبسيط ترتيب الأزرار. سيكون التصميم الجديد مفيدًا أثناء جلسات اللعب ومشاهدة الأفلام والفيديوهات وأثناء إجراء المكالمات حيث أن المكالمات الواردة ستأخذ الآن جزءًا أصغر بكثير من الشاشة. الميزة الأخرى تشمل تقليص حجم نافذة التحكم في مستوى الصوت.





تم تعديل الوضع الليلي أيضًا وهو يدعم الآن تعتيم خلفية الشاشة ويُمكنه ضبط النص والألوان والإشعارات والساعة على شاشة القفل من أجل سهولة القراءة.

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يُتيح لك وضع التركيز Focus Mode الجديد إيقاف بعض التطبيقات مؤقتًا خلال فترة زمنية محددة لتجنب الإلهاء. سيحصل تبويب الرفاهية الرقمية ” Digital Wellbeing ” أيضًا على تصميم مُحسن لتحسين التحكم في أنماط الإستخدام الخاصة بك. لإختبار تحديث Android 10 الجديد، سيحتاج مستخدمو سلسلة هواتف Galaxy S10 Series التسجيل في البرنامج التجريبي للشركة من خلال تطبيق Samsung Members. نظرًا لأن هذه نسخة تجريبية أولية، توصي سامسونج بعدم تثبيت هذا التحديث التجريبي على هاتفك الأساسي.