فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة OnePlus في البداية بإصدار تحديث Android 10 الرسمي إلى الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro في شهر سبتمبر الماضي، ولكن لم يحصل عليه الكثير من المستخدمين. وكما إتضح، فقد توقفت الشركة عن إصدار التحديث في مرحلة ما بسبب بعض المشاكل.
الخبر السار هو أن شركة OnePlus بدأت الآن من جديد بإصدار التحديث، وهذه المرة التحديث يحمل الإصدار OxygenOS 10.0.1. هذا التحديث يجلب معه جميع الأشياء التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10، بما في ذلك إيماءات التنقل الجديدة، والتصميم الجديد لواجهة المستخدم. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك العديد من التحسينات والإصلاحات، وهناك أيضا ميزة تخصيص جديدة في الإعدادات تتيح لك إختيار شكل الأيقونة ليتم عرضها في ” الإعدادات السريعة “، وتمنحك ميزة Ambient Display الآن معلومات ذكية تستند إلى أوقات ومواقع محددة والأحداث.
يعد وضع Game Space بتجربة لعب أفضل من خلال تجميع ألعابك المفضلة في مكان واحد ليسهل الوصول إليها. وبالإضافة إلى ذلك، تقول شركة OnePlus أن هذا التحديث الجديد يُحسن جودة صور الكاميرا، ويتيح لك الآن حظر الرسائل غير المرغوب فيها عن طريق الكلمات الرئيسية.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro يبدأن رسميًا بتلقي تحديث Android 10 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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