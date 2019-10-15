مواصفات وعيوب وأسعار Xiaomi Redmi Note 8 في مصر

كتب: ضياء السقا

طرحت شركة شاومي في مصر، هاتفها العملاق الجديد ريدمي نوت 8 "Xiaomi Redmi Note 8"، كما أتاحت هاتفين جديدين بمواصفات مختلفة، هما ريدمي 8 ايه، وريدمي نوت 8 برو، بأسعار مغرية.

مواصفات Xiaomi Redmi Note 8 "ريدمي نوت 8":

يتمتع براديو الـ FM، وهو ذات شريحتين إتصال من نوع Nano Sim ، كما أنه يأتي الهاتف بأبعاد 3×75.3×8.4 ملم مع وزن 190 جرام مع ظهر زجاجي محمي بجوريلا 5 و مقاومة لطرطشة المياة .

يدعم شاومي نوت 8 شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G، والشاشة تأتي بشكل النوتش على هيئة الـ Water Drop مثل أخيه الأكبر الـ Note 8 Pro وتأتي الشاشة بمساحة 6.3 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش وتدعم الشاشة أبعاد العرض بنسبة 5:9 كما توجد طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس .

وفيما يتعلق بكاميرات الهاتف، فالكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 .، أما الكاميرا الخلفية فتأتي بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 والكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع بفتحة عدسة F/2.2 والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل للعزل بفتحة عدسة F/2.4 والكاميرا الرابعة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل ماكرو بفتحة عدسة F/2.4 مع فلاش خلفي من نوع ليد.

عيوب Xiaomi Redmi Note 8 "ريدمي نوت 8":

على الرغم من الصفات السابق ذكرها، وبرغم إشادة الشركة بهاتفها الجديد وثقتها فيه، إلا أنه لابد من الإشارة للعيوب التي يتمتع بها، فهو لم يتم تطوير الكاميرا السيلفي فيه، كما أنها ذات أداء متوسط أو ربما اقل من المتوسط في شاومي نوت 7 ، كما أنه ولكي يشعر المستخدم بتجربة الشحن السريع سيحتاج إلى شراء شاحن يدعم الشحن السريع .

وننتقل إلى الكاميرا الخلفية، لنجد أنها ما زالت بارزة عن ظهر الهاتف مما يعرضها للخدش بسهولة ولكن البروز أقل قليلا من شاومي نوت 7 .

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سعر Xiaomi Redmi Note 8 "ريدمي نوت 8":

طرحت الشركة من هاتف " Redmi note 8" نسختين، وهو يحتوي على كاميرا بسعة 12 ميجا بكسل، وذاكرة 32 جيجا، ومدخل الشاحن "تايب سي"، بالإضافة إلى معالج سناب دراجون 453.

ويصل سعر الهاتف إلى 1999 جنيها للإصدار الأول و2333 جنيها للإصدار الثاني، الذي يتميز بذاكرة هاتف أكبر و64 جيجا، وبطارية 5 آلاف أمبير تعمل بتقنيات الذكاء الصناعي.

هاتف Redmi 8A

طرحت شاومي هاتف Redmi 8A ومن المفترض أن يكون هذا الهاتف متاح في السوق المحلية في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، بسعر 1777 جنيها.

هاتف Redmi Pro 8

أما الهاتف الثالث Redmi Pro 8، وهو مزود بذكاء صناعي مع معالج سناب دراجون 665ـ وشاشة 6.3 بوصة، تشغل 96% من حجم الهاتف.

أما البطارية فهي بسعة 4 آلاف مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع مع وجود مدخل شاحن تايب سي، ويحتوي على كامبرا رباعية وتبدأ دقتها من 48 ميجا بيكسل، ويبلغ سعره 2499 للإصدار الأول، أما الإصدار الثاني فيصل سعره إلى 2999 جنيها، و3333 جنيها للإصدار الثالث.