شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على شعوب العالم الأكثر إدمانا للسوشيال ميديا.. الفلبين فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مؤشرعالمى لإجراء إحصاءات الإنترنت، عن الشعوب الأكثر إقبالا على منصات التواصل الاجتماعى، التى جاءت فى مقدمتها الفلبين، إذ يقضى كل مواطن فى البلد الآسيوى 4 ساعات فى اليوم فى تصفح مواقع التواصل، حسب سكاى نيوز.

وحل فى المرتبة الثانية لأكثر الشعوب متابعة لمنصات التواصل الاجتماعى النيجيريون، بثلاث ساعات و36 دقيقة فى اليوم، وذلك حسب "مؤشر الويب العالمي".

أما المركز الثالث فكان من نصيب المكسيكيين بثلاث ساعات يوميا، يليهم الأتراك فى المركز الرابع، وحلت روسيا فى المرتبة الخامسة، والهند والصين فى المرتبتين السادسة والسابعة.

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وفى الولايات المتحدة التى حلت فى المرتبة الثامنة، يدور نقاش عن دور المنصات الاجتماعية فى الحقل السياسى، لا سيما بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ويعتمد الرئيس الأميركى على التغريد فى موقع "تويتر" بشكل كبير، من أجل إيصال آرائه، فى إطار ما يعتبره استغناء عن مؤسسات الإعلام التقليدية التى تناصبه العداء، بحسب قوله.إلا أن بعض الخبراء اتهموا ترامب، بترويج مغالطات وأكاذيب فى محاولة منه لاستمالة الرأى العام.