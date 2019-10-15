شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير يتوقع ولادة أول طفل بالفضاء فى غضون 12 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيبرت إديلبروك الخبير ومؤسس شركة سبيس بور يونايتد إن أول طفل يمكن أن يولد فى الفضاء خلال الـ 12 سنة القادمة، موضحا أن شركته تحاول جعل الولادة فى المدار ممكنة، فالهدف حاليًا ليس أن يحدث الحمل بكامله فى الفضاء، بل المخاض فقط الذى يستغرق من 24 إلى 36 ساعة.

وأوضح إدلبرويك فى أول مؤتمر للفضاء والعلوم فى دارمشتات بألمانيا، إنه يعتقد أن هذا سيحدث بحلول عام 2031، إذ قال: "هذا ممكن فقط فى الوقت الحالى، فى مدار الأرض السفلى، فممكن فقط بفضل إجراء اختيار دقيق للغاية ".

وقد استمع الكونجرس بالفعل إلى بعض المتطلبات للأمهات الحوامل والموظفين الطبيين، وتشمل هذه تجربة وجود ولادتين سابقتين لا تشوبهما شائبة، ومقاومة عالية للإشعاع الطبيعى.

Advertisements

قال الدكتور إديلبروك: "يمكن تحفيز عملية المخاض كما نفعل فى عيادات أطفال الأنابيب على أساس يومى، من خلال التخطيط، فمن الصعب التخطيط لعملية طبيعية مثل هذه إذا كان هناك خطأ فى الطقس، أو تأخير فى الإطلاق، ولا يمكننا إجراء التجربة مع امرأة حامل واحدة فقط، قد يكون لدينا 30 مشاركًا ويمكنهم الخروج فى أى لحظة، لكن الخبراء الذين نعمل معهم يعتقدون أن ذلك ممكن بمستوى خطر أقل من معدل الولادة على الطريقة الغربية على الأرض، وستكون هذه هى الطريقة الوحيدة لجعل هذا ممكنًا".

جدير بالذكر أن سبيس بور يونايتد هى شركة ناشئة تبحث فى ظروف التكاثر البشرى فى الفضاء، وتركز على تكنولوجيا الإنجاب المساعدة.