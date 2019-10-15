شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء: جسيم شارد دخل مجموعتنا الشمسية يشبه المذنبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء أن ثانى جسم من الجسيمات الهائمة بين النجوم يجرى رصده على الإطلاق وهم يمر عبر المجموعة الشمسية هو عبارة عن مذنب يبدو شديد الشبه بالمذنبات التى تشكلت فى المنطقة التي نعيش فيها من الكون فيما يعتبر دليلا جديدا على أن منظومات الكواكب الأخرى قد تكون شديدة الشبه بنظامنا.

وقدم علماء فلك، أمس، الاثنين، مجموعة من التفاصيل الأولية بشأن المذنب الذي يتحرك الآن بسرعة صوب الشمس وقالوا إن به نواة صلبة يبلغ قطرها نحو كيلومتر وبنية تشبه السحاب عبارة عن مزيج من الغبار والغاز المنبعثين من النواة والذيل المميز للمذنبات ولونا يميل للإحمرار.

وكان عالم فلك هاو يدعى جينادي بوريسوف هو أول من اكتشف الجسيم في أغسطس وأطلق عليه اسم 21\بوريسوف. وأول جسيم زائر من ذلك النوع يجري اكتشافه في مجموعتنا الشمسية كان عبارة عن جسم صخري يشبه السيجار وأطلق عليه اسم أومواموا وكان ذلك في عام 2017.

وجرت دراسة المذنب الجديد باستخدام أجهزة تليسكوب في هاواي وإسبانيا.

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وقال عالم الفلك ميشال دراهوس من جامعة ياجيلونيان في بولندا "تظهر خواصه التي تم تحديدها حتى الآن، من حيث التشكيل واللون والحجم التقديري، أنه يشبه على نحو ملحوظ مذنبات مجموعتنا الشمسية. هذا مهم لأنه يظهر أن المذنبات موجودة في الفضاء بين النجوم وفي هذا تأكيد لتكنهات قائمة منذ أمد طويل ويوضح لنا أن هذه المذنبات شبيهة بالموجودة في هذه المجموعة الشمسية وحول نجوم أخرى".

وتشكل المذنبان 21\بوريسوف وأومواموا في منظومات كواكب أخرى وطُردا منها بفعل اضطرابات في الجاذبية إلى الفضاء بين النجوم وأصبحا مثل أجسام يتيمة تهيم في الكون.

وأضاف دراهوس "تزور أجسام هاربة من المنظومات الكوكبية الأخرى مجموعتنا الشمسية بشكل معتاد. وتمضى الأمور على هذا المنوال بشكل دائم وكل ما في الأمر أننا لم يتسن لنا رصدها سوى في الآونة الأخيرة".

ومن المتوقع أن يصل المذنب إلى أقرب نقطة من الشمس في الثامن من ديسمبر وأن يصل إلى أقرب نقطة من الأرض بعد ذلك بقليل حيث يصل إلى مسافة 300 مليون كيلومتر من كوكبنا. وعلى سبيل المقارنة يبعد القمر عن الأرض مسافة 386 ألف كيلومتر.