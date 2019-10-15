شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصة جوجل من سوق الإعلانات قد تنخفض مستقبلا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال شركة جوجل تهيمن على سوق الإعلانات الأمريكية المتنامية، لكن فى نفس الوقت نجد أن شركة أمازون تنمو بسرعة، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن شركة أبحاث السوق eMarketer التي صدرت اليوم الثلاثاء.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فأظهرت بيانات EMarketer أن سوق الإعلانات بمحركات البحث في الولايات المتحدة سينمو بنسبة تقارب 18 ٪ في عام 2019، وستحصل جوجل على 73.1 ٪ من هذا السوق وإيرادات قدرها 40.33 مليار دولار، فيما قالت EMarketer إن حصة جوجل ستنخفض إلى 70.5٪ بحلول عام 2021.

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وتواجه جوجل تحقيقات من قِبل وزارة العدل واللجنة القضائية بمجلس النواب بناءً على مزاعم بأنها تهيمن بطرق تنتهك قانون مكافحة الاحتكار.

فيما أظهرت البيانات أيضًا أن أمازون، التي تفوقت على شركة مايكروسوفت في المرتبة الثانية عام 2018، لديها حصة تبلغ 12.9٪ من السوق، مما زاد إيرادات البحث إلى 7.09 مليار دولار، فيما تشير الاستطلاعات إلى أن معظم عمليات البحث عن المنتجات تبدأ الآن في أمازون، مما يتسبب في نمو الشركة فى المركز الثاني بسرعة، وتتيح له سرقة حصة من منافسه الأكبر"، على حد قول eMarketer.