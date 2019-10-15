Realme تعلن عن هاتف X2 Pro لمنافسة OnePlus 7T

كشفت شركة ريلمي Realme – التابعة لشركة أوبو OPPO – عن هاتفها الذكي الجديد الرائد Realme X2 Pro، والذي يشكل قفزة هائلة من طراز X2، بحيث لا يتشارك الهاتفان بأكثر من الاسم.

ويبدو أن الشركة الناشئة لصناعة الهواتف الذكية لم تعد راضية عن البقاء في مكانها، بحيث يتحدى هذا الرائد الهواتف الرائدة من شركات مثل شاومي وهونر وون بلس بشكل مباشر.

ويتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED بقياس 6.5 إنشًا بدقة +1080p وبمعدل تحديث 90 هيرتز، ويتم دعم تجسيد اللون عبر ميزة +HDR10 والتغطية الكاملة لمساحة اللون DCI-P3.

ويوجد تحت الشاشة قارئ بصمات أصابع جديد مدمج، والذي يفتح قفل الهاتف في 0.23 ثانية، بينما يحتاج القارئ على X2 إلى 0.36 ثانية.

واختارت الشركة معالج +Snapdragon 855 لتشغيل الهاتف، وهو واحد من أسرع معالجات أندرويد المتوفرة، مع زيادة بنسبة 15 في المئة في أداء وحدة معالجة الرسوميات بالمقارنة مع Snapdragon 855.

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ويتم تبريد الرقاقة بواسطة غرفة بخار من خلال صفيحة من الجرافيت للمساعدة في نشر الحرارة بالتساوي، وتعد ميزة HyperBoost 2.0 بمعدل إطارات أكثر استقرارًا، بينما تعمل ميزة Touch Boost 2.0 على زيادة استجابة اللمس بنسبة 35 في المئة.

ويحتوي التكوين الأساسي على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت من سعة التخزين من نوع UFS 2.1، كما هناك خيارات 8/128 جيجابايت أو 12/256 جيجابايت، لكن يختلف معيار سعة التخزين إلى UFS 3.0 الأسرع.

ولا يحتوي Realme X2 Pro على فتحة microSD، لكنه يأتي بكاميرا خلفية رباعية العدسة، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل بحجم 1.0 ميكرون بيكسل وفلتر Quad Bayer، والتي تتميز بالوضع الليلي Night Scape وتحتوي على مثبت الصورة الإلكتروني EIS للفيديو.

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وتتكون الكاميرا الخلفية من عدسة أساسية بدقة 64 ميجابيكسل بمستشعر GW1 من سامسونج بحجم 0.8 ميكرون بيكسل وبفتحة عدسة f/1.8، وعدسة ثانية للتقريب بدقة 13 ميجابيكسل بقدرة 2x، وعدسة ثالثة واسعة الزاوية بمجال رؤية 115 درجة بدقة 8 ميجابيكسل يمكنها تصوير مقاطع فيديو الحركة البطيئة بدقة 720 بيكسل بعدل 960 إطارًا في الثانية.

كما هناك عدسة رابعة للعمق بدقة 2 ميجابيكسل لمساعدة العدسة الرئيسية من خلال تحسين تباين الصورة، وطورت Realme نسخة جديدة من الوضع الليلي المخصص لها، Nightscape 2.0، والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي والإطارات المتعددة للحد من الضوضاء والتوهج، مع تحسين النطاق الديناميكي.

ويعمل Realme X2 Pro بواسطة بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير مع دعم للشحن السريع بسرعة 50 وات SuperVOOC، والذي يعد بشحن البطارية بنسبة 80 في المئة خلال 30 دقيقة فقط، إلى جانب دعم معايير USB Power Delivery و Qualcomm QuickCharge.

ويأتي الهاتف الذكي بأربع خيارات لونية، هي: الأزرق Ocean Blue والفضي Midnight Silver مع اثنين من إصدارات Master التي تأتي باللون الأحمر والرمادي.

ويحتوي Realme X2 Pro على محرك جديد للحصول على اهتزاز أفضل في الألعاب، وتقول Realme: إن هذا هو أول هاتف مزود بمكبرات الصوت Ultra Linear المزدوجة، مع دعمه لميزة Dolby Atmos وكذلك الصوت العالي الدقة.

ويبدأ بيع Realme X2 Pro في الصين اعتبارًا من 18 أكتوبر، ويبلغ سعره 380 دولارًا لنسخة 6/64 جيجابايت، بينما يتكلف طراز 8/128 جيجابايت 410 دولارات، في حين يكلف نموذج 12/256 جيجابايت 465 دولارًا.

ومن المفترض أن تعقد الشركة حدثًا في مدريد في وقت لاحق اليوم للإعلان عن توفر Realme X2 Pro في أوروبا وتسعيره.