شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يحظر المستخدمين الذين يبلغون عن الحسابات المزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في خطوة غريبة من نوعها، يقوم فيس بوك بإغلاق حسابات المستخدمين الذين يقومون بالإبلاغ عن المحتالين والحسابات المزيفة والمقلدين، ويمنعهم من الوصول إلى حساباتهم لعدة أيام، وهوالأمرالذى أدى لظهور هاشتاج #FacebookLockout على تويتر مع وجود العديد من المستخدمين الغاضبين من سلوك الشبكة الاجتماعية الغريب.

وبحسب موقع TNW الهولندى، فإذا قام شخص ما من الإبلاغ عن حساب مزيف ينتحل شخصية، فسيغلق فيس بوك حساب المستخدم ويطلب منه صورة بطاقته الشخصية للتحقق منه، وحتى لو قمت بالتقاط صورة لبطاقتك الشخصية، فلن يقوم بسحبها في النهاية.

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واشار التقرير إلى أن هذا يؤثر على صفحات فيس بوك، واعلانات انستجرام، وهذا يعني أن المشرفين الذين يديرون مثل هذه الصفحات لا يمكنهم الوصول إلى حسابات الأعمال، بل وربما يخسرون أموالًا.

ولا تعد هذه الحوادث جديدة تماما، حيث كان بعض الأشخاص يقومون بالإبلاغ عن هذه المشكلة في يوليو.

وبينما يبلغ عدد كبير من المستخدمين أنهم عادوا إلى الحساب، لا يزال البعض الآخر مغلقًا.