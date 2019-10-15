كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل تجسست أمازون على حياة زبائنها الجنسية؟

نقل تقرير لوكالة بلومبيرغ أن شركة أمازون سجلت مقاطع فيديو لزبائن استعملوا كاميرات من إنتاج الشركة. وذكر التقرير أن مقاطع الفيديو تراوح طولها بين 20 و30 ثانية وقام فريق تابع للشركة بتحليلها في رومانيا والهند، مشيرا إلى أن بعض الفيديوهات ظهرت فيه مشاهد حميمية.

ونقل موقع صحيفة “بيلد” أن الشركة تحلل الفيديوهات لمعرفة مدى كفاءتها وكيف يمكن تحسين عملها والخوارزميات التي تعمل عليها وكذلك للمساعدة في تحسين الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يدير عمل الكاميرات في المستقبل، إذ أن من الممكن أن يساعد هذا في مراقبة المنزل خلال غياب سكانه عنه.

لكن المثير للتساؤل في التقرير الذي اعتمد على معلومات خمسة موظفين في الشركة، ولم تعلق عليه الشركة حتى الآن، أنه من غير الواضح إن كانت عملية تسجيل هذه الفيديوهات التي يصل عددها إلى 150 فيديو جاءت بموافقة الزبائن أم لا، أو إن كانت الموافقة مبنية على معلومات واضحة قدمتها الشركة إلى المشترين، بحسب ما نقلت دويتش فيليه الألمانية.