Realme تعلن رسميًا عن الهاتف Realme X2 Pro مع مواصفات راقية ليُصبح بذلك أول هاتف رائد من الشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت الشركة الصينية الوليدة حديثًا Realme بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme X2 Pro في الحدث الذي عقدته اليوم بالعاصمة الإسبانية مدريد مع العلم بأن Realme X2 Pro يُعتبر هو الهاتف الرائد الأول من شركة Realme.

الهاتف Realme X2 Pro الجديد من شركة Realme يضم مواصفات تقنية راقية تشمل شاشة Fluid Display بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من طراز +Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB/8GB/12GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB/128GB/256GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 50W.

Advertisements

الهاتف Realme X2 Pro الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المُقربة، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الرابعة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

أكدت لنا شركة Realme كذلك أن الهاتف Realme X2 Pro يضم أيضًا مكبرات صوتية مزدوجة مدعومة بتقنية Dolby Atmos ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وأكدت لنا كذلك أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie، ولكن هذا الهاتف مرشح بقوة للحصول على تحديث Android 10.

الهاتف Realme X2 Pro سيكون متوفرًا للشراء في الصين إبتداءً من 18 أكتوبر بسعر يبدأ من 380 دولار أمريكي لنسخة 6GB/64GB، وبسعر يبلغ 410 دولارات أمريكية لنسخة 8GB/128GB، وبسعر يبلغ 465 دولار أمريكي لنسخة 12GB/256GB.