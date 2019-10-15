«الشتاء في مصر» .. سقوط أمطار حتى غدا الأربعاء في هذه المناطق .. مركز التنبؤ بالفيضان ينصح بتوخي الحذر

الموجز

نشرت وزارة الري، خرائط الأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها، بداية من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.

وأشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار في مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار اليوم قد تصل إلى 7 مليمتر على جنوب الصعيد والوادي الجديد وتقل شدتها على جنوب سيناء وخليج السويس وسواحل الشمالية للبحر الأحمر ووسط الصعيد.

Advertisements

أما عن طقس الثلاثاء، فمن المتوقع سقوط أمطار قد تصل شدتها إلى 10 مليمتر على سيناء وخليج السويس وتقل شدتها على السواحل الشمالية للبحر الأحمر ووسط الصعيد والوادي الجديد.

وعن طقس الأربعاء، من المتوقع سقوط أمطار قد تصل شدتها إلى 7 مليمتر على سيناء وخليج السويس وتقل شدتها على وسط الصعيد والوادي الجديد.

وأكد مركز التنبؤ بالفيضان بضرورة توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار المتوسطة الشدة، والتي قد تصل إلى غزيرة في بعض الأماكن على سيناء وخليج السويس.