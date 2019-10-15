شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تتلقي ضربة جديدة لعملتها الرقمية..عضو جديد ينسحب من دعم"ليبرا"..اعرفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت شركة فيس بوك ضربة جديدة لعملتها الرقمية "ليبرا"، وذلك بعدما انسحبت شركة Booking Holdings، المالكة لخدمات Booking.com وKayak وOpenTable وPriceline وAgoda، من مشروع عملة فيس بوك الرقمية ليبرا.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد أثر الانسحاب المفاجئ لـ Booking Holdings على الإطلاق الرسمى لتحالف العملة الرقمية الجديد، مما ترك المشروع بين يدى 21 داعم من أصل 28 شركة كانت تدعمه فى البداية عند إطلاقه.

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وقد أكدت شركة خدمات الحجز، أنها انسحبت فى اليوم نفسه الذى كان من المفترض أن تشترك رسميًا فى المشروع فى اجتماع فى جنيف، فيما تعد Booking Holdings هى الشركة السابعة التى تغادر المشروع خلال أسبوع واحد، لتنضم إلى قائمة المنسحبين والتى تشمل كل من PayPal وMasterCard وVisa وeBay وغيرها، وسط مستويات مرتفعة من العداء السياسى والتدقيق التنظيمي.

فيما جاءت هذه الخطوة فى الوقت الذى يحاول فيه فيس بوك زيادة عدد أعضاء جمعية Libra Association مع شركات من بينها Uber وLyft وCoinbase وSpotify وعدد من الجمعيات الخيرية التى وقعت بشكل رسمى على انضمامها للمشروع.

وبذلك قد يكون فيس بوك قد خسر حوالى 25% من الأعضاء المؤسسين لعملة ليبرا، مما حرمها من بعض أكبر وأقوى شركاتها، فضلاً عن معظم شركات الدفع الإلكترونى التى كان بإمكانها منحها الشرعية، فيما انتخب الأعضاء الباقون مجلسًا للإدارة ورئيسًا ووضعوا قوانين، والتى تتطلب موافقة أغلبية ثلثى الأصوات لإجراء تغييرات كبيرة فى المستقبل.