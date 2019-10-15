عملة فيسبوك الرقمية تفقد عضوًا آخر بعد انسحاب Booking.com

أصبحت شركة Booking Holdings، المالكة لخدمات Booking.com و Kayak و OpenTable و Priceline و Agoda، أحدث شركة تنسحب من مشروع عملة فيسبوك الرقمية المسماة ليبرا Libra.

وألقى الانسحاب المفاجئ لشركة Booking Holdings بظلاله على الإطلاق الرسمي لتحالف العملة الرقمية الجديد، مما ترك المشروع مع 21 داعمًا من أصل 28 من داعمًا أصليين.

وأكدت شركة خدمات الحجز، التي تتحكم بنسبة 41 في المئة من سوق السفر عبر الإنترنت، أنها انسحبت في اليوم نفسه الذي كان من المفترض أن تشترك رسميًا في المشروع في اجتماع في جنيف.

وشكلت Booking Holdings الشركة السابعة التي تغادر المشروع في غضون أسبوع واحد، حيث انضمت إلى باي بال Paypal وماستركارد Mastercard وفيزا Visa و eBay وغيرها في الانسحاب وسط مستويات مرتفعة من العداء السياسي والتدقيق التنظيمي.

وجاء ذلك في الوقت الذي تحاول فيه فيسبوك زيادة عدد أعضاء جمعية ليبرا Libra Association مع شركات من بينها أوبر Uber وليفت Lyft و Coinbase وسبوتيفاي Spotify وعدد من الجمعيات الخيرية الانمائيه التي وقعت بشكل رسمي على انضمامها للمشروع.

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وقال متحدث باسم Calibra، وهي شركة عملة مشفرة تابعة لفيسبوك: يمثل اليوم خطوة مهمة في رحلتنا لتمكين مليارات الأشخاص من الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية والاقتصاد العالمي.

وأضاف “نحن فخورون بالانضمام إلى جمعية ليبرا، حيث نسعى بشكل جماعي لزيادة الابتكار والتمكين الاقتصادي، وقد حان الوقت للتغيير ونحن ملتزمون بمواصلة هذا الأمر”.

وخسرت فيسبوك ما نسبته 25 في المئة من الأعضاء المؤسسين لعملة ليبرا، مما حرمها من بعض أكبر وأقوى شركاتها، فضلاً عن معظم شركات الدفع الإلكتروني التي كان بإمكانها منحها الشرعية.

وتهدف الجمعية إلى إخراج إدارة ليبرا من أيدي فيسبوك وحمايتها من العاصفة التنظيمية والسياسية التي أحاطت بعملاقة التواصل الاجتماعي منذ فضيحة كامبريدج أناليتيكا في العام الماضي.

وانتخب الأعضاء الباقون مجلسًا للإدارة ورئيسًا ووضعوا قوانين، والتي تتطلب موافقة أغلبية ثلثي الأصوات لإجراء تغييرات كبيرة في المستقبل، وتقول الجمعية: إنها ما تزال تعتزم الحصول على 100 عضو بحلول وقت إطلاق العملة في عام 2020.

يذكر أنه من غير الواضح بعد ما إذا كان جميع الأعضاء الحاليين سيبقون، لأن الميثاق الجديد للجمعية يسمح أيضًا لأي منهم بالاستقالة في أي وقت ولأي سبب.