شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم يحتاج الذكاء الاصطناعي من الوقت لتدمير المدن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت لارا نولان التي كانت تعمل سابقا مصممة في "جوجل"، أن الذكاء الاصطناعي قادرعلى تدمير مدن العالم خلال ثوان معدودة فقط.

وتفيد صحيفة DailyStar، بأن المقصود بهذا السلاح هو منظومة قادرة على اتخاذ القرار من دون تدخل الإنسان، بحسب نولان، وإذا تمركز عدد كبير من هذه المنظومات في منطقة واحدة، فهناك احتمال نشوب "حرب مفاجئة"، لأنها تتفاعل مع بعضها البعض على الفور.

وتضيف نولان "في أسوأ الأحوال تؤدي الحرب المفاجئة إلى تدمير جميع المدن خلال ثوان معدودة".

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وقد قارنت نولان هذه الحالة بالخلل الحاصل في البورصات، التي تعمل فيها خوارزميات أوتوماتيكية. مشيرة إلى أن الاختلاف عن العمليات العسكرية يكمن في عدم وجود أي طريقة لتثبيت "قاطع أوتوماتيكي للدائرة الكهربائية"، لذلك تحذر وتدعو إلى تحريم مثل هذه الأسلحة في العالم.

ويذكر أن آلاف المهندسين والباحثين وقعوا عام 2015 على رسالة مفتوحة يحذرون فيها من خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي عند صنع الأسلحة والمعدات القتالية ومنظومات الأسلحة الجديدة.