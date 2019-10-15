شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعطل لعبة Fortnite يثير الجدل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعطلت اللعبة الشهيرة Fortnite مما ترك اللاعبين غير قادرين على الوصول إلى اللعبة وقادرون فقط على رؤية ثقب أسود على شاشاتهم، كما حذفت Epic Games وهى مطور اللعبة، جميع تغريداتها من صفحة Fortnite على تويتر، ولم يتبقى سوى بث مباشر من الثقب الأسود.

ونقلاً عن موقع "ميرور" البريطانى، اعتقد اللاعبون أنه تم حذف اللعبة بالكامل نتيجة لما فعله المطور، حيث قام أحد المستخدمين بالتغريد: "أعتقد أن Fortnite قد اختفى بالفعل"، لم بتم التعرف على سبب التعطيل لكنه من غير المرجح أن يكون هذا هو الحال، فمن المتوقع انقطاع التيار الكهربائى قيد الإعداد للموسم الثانى من Fortnite.

ويبدو أن إيلون ماسك قد لمح إلى أنه قد يكون مسئولاً عن غلق Fortnite بتغريدة خفية، حيث عمل على إعادة نشر مقال إخباري مزيف من عام 2018، والذي يزعم أن ماسك قام بشراء وحذف Fortnite.

وللأسف يشعر العديد من محبى اللعبة بالذعر من أن المستويات الثمينة التى وصلوا إليها داخل اللعبة ربما فقدت فى هذه العملية، وهى عبارة عن رسومات يمكن استخدامها لتغيير مظهر شخصية ما في اللعبة، وتتراوح تكلفتها عادة بين 6 و20 جنيهًا إسترلينياً، فقالت إحداهم "ابنى مصاب بالحزن، لقد أنفق 3000 جنيه إسترلينى على هذه اللعبة منذ أن بدأ الموسم الثانى".