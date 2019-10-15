شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدء تشغيل مركز لأبحاث وتطوير الأقمار الصناعية شرقى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الصين تشغيل مركز لأبحاث وتطوير الأقمار الصناعية فى شنجهاى شرقى البلاد.

وذكرت صحيفة "تشاينا ساينس ديلى" اليوم الثلاثاء، أن مركز الأبحاث يقع فى القسم الشمالى لمركز "لينقانغ" للأقمار الصناعية بالأكاديمية الصينية للعلوم، وأن المركز سيتولى تصنيع معدات الاتصالات والملاحة والاستشعار عن بعد.

ومن المقرر الانتهاء من الجزء الجنوبى من المركز بحلول عام 2021، فيما سيدعم إنتاج أكثر من 600 من الأقمار الصناعية التجارية الصغيرة ـ النانوية فى السنوات العشر القادمة.