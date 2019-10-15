شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محرك بحث "ياندكس" الروسى يطلق تطبيق الفيديو Sloy لمنافسة تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محرك البحث الروسى الشهير "ياندكس" عن تطبيق جديد لمشاركة الفيديو يعرف بـ Sloy والذى قيل إنه جاء لمنافسة تطبيق "تيك توك"، حيث يتيح التطبيق الجديد للمستخدمين إنشاء ومشاركة مقاطع فيديو يبلغ طولها حوالى 90 ثانية، مع قدرة المستخدمين على إضافة بعض تأثيرات الواقع المعزز وموسيقى فى الخلفية.

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وبحسب موقع thenextweb الهولندى، فيمتلك التطبيق الجديد العديد من مميزات وتقنيات الواقع المعزز المدمجة به، حيث يتيح التعرف على الملابس التى يرتديها المستخدمين، فضلا عن قدرته على وضع علامات عليها، وتوفير مقاطع فيديو تضم نفس الملابس أو أخرى مشابهة لها.



وأشار التقرير، إلى أن هذه الخطوة قد تكون مفيدة للغاية لأصحاب الشركات والملابس شكل عام، كذلك فإن تطبيق Sloy يضم مؤثرات الواقع المعزز التى تم تصنيعها من قبل شركة Banuba الروسية والتى تتيح للمستخدمين إضافة الفلاتر والتأثيرات المختلفة على وجوههم أثناء تسجيل الفيديوهات.

وكشف التقرير أن تطبيق Sloy تم اختباره لمدة 5 أشهر على 3 آلاف مستخدم، حيث لاقى التطبيق قبول بينهم، مما دفع الشركة لإطلاقه ليكون منافس لتطبيق تيك توك فى المستقبل، لكن التطبيق متاح فى الوقت الحالى لمستخدمى أيفون فقط فى روسيا، لكن الشركة تخطط لطرحه على مختلف أنظمة التشغيل وفى كافة دول العالم.