شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن مواصفات وألوان وسعر هاتف أيفون SE 2.. تسريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحلل الشهير Ming-Chi Kuo مؤخراً، عن تفاصيل جديدة لمواصفات وألوان هاتف أبل المقبل iPhone SE 2، والذى أوضح العديد من النقاط بما فى ذلك مواصفات وألوان وسعر الهاتف.

وبحسب موقعه phonearena الهندى، فأشار Kuo فى تقرير سابق إلى أن أبل لديها خطط لإطلاق إصدار جديد من هاتف iPhone SE، على أن يأتى الإصدار الجديد باسم iPhone SE 2، وفى تقرير جديد كشف عن المواصفات المتوقعة له.

وأشار Kuo فى تقريره الأخير إلى أن هاتف iPhone SE 2 سيأتى بتصميم مشابه لهاتف iPhone 8، مع شريحة معالج A13 Bionic، كما يأتى الهاتف بدون ميزة بصمة Face ID، حيث يدعم تقنية استشعار البصمة Touch ID.

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وعلى الجانب الأخر، يأتى هاتف iPhone SE 2 بشاشة LCD بحجم 4.7 بوصة، كما يدعم دقة عرض 750 × 1334 بيكسل، فى حين تأتى الكاميرا بنفس مواصفات الإصدار السابق، حيث يمتلك الهاتف كاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 7 ميجا بيكسل.

وفيما يتعلق بالألوان، فمن المتوقع أن تقدم أبل إصدار هذا العام iPhone SE 2 بثلاثة اختيارات هم الفضى، الرمادى الفاتح، واللون الأحمر، فيما تشير التوقعات إلى أن أبل ستكشف النقاب عن هذا الإصدار خلال حدث يقام فى شهر مارس، مع توقعات بإطلاق إصدار نظارة واقع معزز أيضاً.

وقد أشار Kuo إلى أن السعر المتوقع لهاتف iPhone SE 2 سيبدأ من 399 دولار أو أعلى، كذلك فمن المنتظر أن يأتى الهاتف بأكثر من نموذج، على أن يكون النموذج الرئيسى بسعة تخزين 64 جيجا بايت، بينما يأتى النموذج الأعلى بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رامات.