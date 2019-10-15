شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 معلومات لا تعرفها عن منصة Twitch للفيديو.. بعد انضمام ترامب لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد Twitch منصة لبث الفيديو، انطلقت عام 2011، إذ تركز فى الأساس على ألعاب الفيديو، وحلول ألغازها التى يقدمها المستخدمين، وبث مسابقات الرياضة الإلكترونية، وغير ذلك من الأحداث المتعلقة بالألعاب، وقد تصدرت منصة تويتش " Twitch " معدلات البحث على المحرك العالمى جوجل خلال الساعات الماضية بعدما قام الرئيس الأمريكى ترامب باستغلالها للدعاية إلى حملته الانتخابية، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنها كما يلى:

- تم إنشاؤها فى يونيو 2011 تحت اسم " تويتش تى في" وهى جزء متفرع من خدمة "جاستن.تى في" التى انطلقت فى عام 2007

- تمكنت Twitch عقب إطلاقها من جذب أكثر من 35 مليون مستخدم شهريا.

- تم دعم Twitch باستثمارات كبيرة، فجمعت 15 مليون دولار أمريكى فى عام 2012، و20 مليون دولار أمريكى فى عام 2013.

- كان لدى Twitch حوالى 80 موظفًا فى يونيو 2013، وارتفع العدد إلى 100 بحلول ديسمبر 2013.

Advertisements

- اعتبارًا من منتصف عام 2013، كان هناك أكثر من 43 مليون مشاهد على موقع Twitch شهريًا، بمعدل مشاهدة ساعة ونصف يوميًا.

- فى سبتمبر 2014 قامت أمازون بشرائها بمبلغ 970 مليون دولار.

- بحلول فبراير 2014، أصبحت Twitch هو رابع أكبر مصدر للـ "ترافيك" بأوقات الذروة فى الولايات المتحدة بعد نتفليكس وجوجل وأبل.

- تمثل تويتش 1.8٪ من إجمالى ترافيك الإنترنت فى الولايات المتحدة خلال فترات الذروة.

- تشمل الأجهزة التى يمكنك من خلالها مشاهدة محتوى تويتش كل من "بلاى ستيشن 4 و أجهزة إكس بوكس وان و أجهزة إكس بوكس 360 وOuya، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

- يمكن جنى المال من منصة تويتش “Twitch “حيث تتم مشاركتك بإيرادات الإعلانات التى يشاهدها زوار قناتك، ويتم دفعها إليك عن طريق حساب PayPal الخاص بك.