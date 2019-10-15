شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحدث خدمة خرائطها بمزايا متطورة لمنافسة جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة أبل حاليا على توسيع الميزات الموجودة فى تطبيق الخرائط الخاص بها وتعميم خريطة مجددة لنيويورك ومناطق أخرى بعد إطلاق نظام iOS 13، بالإضافة إلى ذلك، تتوسع النسخة التجريبية غربًا لتشمل ويست فرجينيا وأوهايو وميشيجان وإنديانا وشمال إلينوي.

ووفقا لتقرير من MacRumors، تتضمن الخريطة المحدّثة تغطية أوسع لشبكة الطرق وبيانات أفضل للمشاة وعناوين أكثر دقة وغطاء أرضى أكثر تفصيلاً، وسيرى المستخدمون أيضًا رؤية أكثر واقعية للمبانى والحدائق والمراسى والشواطئ.



خرائط ابل

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كشفت شركة آبل عن تحديثها الجديد للخرائط فى شهر يونيو فى مؤتمرها السنوى للمطورين العالميين فى سان خوسيه، كاليفورنيا، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، كانت الشركة تعيد بناء تقنية رسم الخرائط الخاصة بها من الألف إلى الياء لأنها تعمل على جذب الناس من التطبيقات الأخرى مثل خرائط Google و Waze.

ويضم التحديث العديد من المزايا الأخرى التى تتيح لك التنقل بزاوية 360 درجة تقريبًا، وهذه الميزة متوفرة الآن فى جميع الأحياء الخمسة لمدينة نيويورك.