شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطرح ميزة جديدة لمدمنى المكياج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح يوتيوب ميزة جديدة تعتمد على الواقع المعزز تعرف بـ Beauty Try-On، حيث يمكن للمستخدمين الآن تجربة أدوات التجميل المختلفة مثل أحمر الشفاه، وذلك من خلال الضغط على إعلانات تعرف بـ Masthead وTrue View Discovery.

ونقلاً عن موقع "انجادجيت" الأمريكي، يتيح يوتيوب الميزة لكل من أجهزة اندرويد وايفون، حيث أن إعلانات Masthead هي مقاطع فيديو تعمل تلقائياً على يوتيوب عند تشغيل التطبيق، بينما إعلانات TrueView Discovery تظهر في الجزء العلوي من نتائج البحث.





وسيؤدي استخدام الميزة إلى تقسيم واجهة يوتيوب إلى نصفين، ففي الجزء العلوي سيعمل الفيديو الذي قمت بالضغط عليه، بينما يتيح يوتيوب في الجزء السفلي فتح الكاميرا الأمامية للمستخدم مع توفير فلاتر AR للسماح بتجربة أنواع مختلفة من أحمر الشفاه، وسيسمح بتحديد الألوان، وإذا اعجب المستخدم نوع معين يمكن شراؤه من يوتيوب مباشرة.

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الجدير بالذكر أنه في الشهر الماضي أطلقت الشركة صفحة مخصصة للأزياء، ومن المحتمل أن تحقق مواجهة منافسة قوية من انستجرام، الذي يستخدم أيضًا الواقع المعزز للسماح للناس بتجربة الماكياج وشرائه مباشرةً داخل التطبيق الخاص به.