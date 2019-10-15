شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق لجوجل يصل إلى 50 مليون عملية تنزيل.. اعرف ايه هو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاز تطبيق Lens من جوجل على 50 مليون عملية تنزيل خلال 16 شهرا فقط، وهو محرك بحث مرئي يتيح للمستخدمين تجميع معلومات حول العالم من خلال التقاط الصور أو لقطات الشاشة "السكرين شوت".

نقلاً عن موقع Android Police، تم الكشف عن Google Lens لأول مرة للجمهور كميزة حصرية لأجهزة Pixel، وبعد خمسة أشهر تم إصداره كتطبيق مستقل للأجهزة التي تعمل بنظام اندرويد والتي تعمل بنظام التشغيل Marshmallow أو أعلى، بل إن Lens قد شق طريقه إلى مستخدمي iOS عبر تطبيق صور جوجل.

ومن الجدير بالذكر تعتبر خدمة Google Lens هي طريقة بحث جديدة للتعرف على المحتوى في صورك وإتاحة المعلومات اللازمة عنها، وهذا يشمل تقديم ترجمة للغات مختلفة، وإظهار مراجعات المنتجات وقوائم المطاعم، وتقديم معلومات أساسية عن الآثار والمعالم الرئيسية.