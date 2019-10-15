شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نهاية الموسم العاشر من فورتنايت تثير الجدل بين اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت لعبة فورتنايت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك بعد أن جاءت نهاية الموسم العاشر من اللعبة الشهيرة Fortnite مفاجأة للبعض، إذ نشر حساب اللعبة الرسمى على موقع التغريدات القصيرة twitter فيديو يوضح كيفية ابتلاع الثقب الأسود لعبة Fortnite فى نهاية الموسم العاشر.
وتشير التقارير إلى أن هناك أكثر من 6 ملايين شخص حدث نهاية الموسم العاشر The End على تويتر فقط، وذلك بالإضافة إلى منصات أخرى مثل يوتيوب وتويتش.
ووفقا لموقع theverge الأمريكى، ستتغير خريطة لعبة فورتنايت بشكل كبير فى الموسم الحادى عشر، المتوقع أن يتم إطلاقه للاعبين حول العالم يوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر أكتوبر الجارى.
يذكر أن اللعبة شهدت تراجعًا فى عدد المشاهدين مع ارتفاع الألعاب الأخرى، مثل Minecraft و WoW Classic، وهذا الحدث المثير للجدل جعل اللاعبون يتحمسون مرة أخرى للعبة التى نالت شعبية كبيرة خلال الأشهر الماضية.
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