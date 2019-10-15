كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “Manual Coffeemaker” آلة يدوية لصنع القهوة

متابعة-سنيار: بعد خمس سنوات من إطلاق Craighton Berman للـ Manual Coffeemaker الأصلية، عاد المصمم مرة أخرى إلى Kickstarter لإطلاق طبعة الذكرى الخامسة لـ Manual Coffeemaker.

وقال مطور صانعة القهوة اليدوية المبتكرة: “تم إطلاق Nº4 في الأصل منذ خمس سنوات، وهي أحدث تكرار لصانعة القهوة الخاصة بنا، ولطالما كانت لمسة التصميم المميزة لـ Manual Coffeemaker هي القبة الزجاجية المنحوتة يدويا.

إن Nº4 هو جهاز لصنع فنجان ممتاز من القهوة، لكنه أيضًا قطعة جميلة ستضيف جمالا إلى مطبخك.

لصنع القهوة، يتم ببساطة وضع مرشح الورق في الزجاج، وإضافة القهوة المطحونة، وسكب الماء الساخن ببطء.

يمكن استخدام Nº4 مع مرشحات مخروطية أو موجية، وهذا يتوقف على تفضيلاتك.

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تنتهي Coffeemaker Nº4 بقنينة بها علامات قياس، مما يساعدك على ضمان نسبة المشروب المناسبة.

الجهاز متوفر للدعم على Kickstarter، بسعر 80 دولارا أو 64 جنيها إسترلينيا، مما يوفر خصما كبيرا على سعر التجزئة الموصى به وهو 130 دولارا.