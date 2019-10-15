كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن جهاز “iPhone SE 2” سيكلف 399 دولارا ويأتي في أوائل عام 2020

متابعة-سنيار: وفقا للمحلل Apple Ming-Chi Kuo (عبر MacRumors)، والذي غالبا ما يكون على صواب، تخطط Apple لإطلاق iPhone SE 2 في الربع الأول من العام المقبل.

لقد سمعنا بالفعل عن هذا النموذج (أيضا من Kuo)، لكن الجديد هو السعر المحتمل، وهو 399 دولارا.

إذا كانت المعلومات صحيحة، فإن سعر SE 2 الجديد سيكون مطابقا لسلفه، iPhone SE، الذي تم إطلاقه في مارس 2016.

فيما يتعلق بالمواصفات، يدعي Kuo أن جهاز SE سيحتوي على معالج A13 و 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64/128 جيجابايت من السعة التخزينية.

ولن يتمتع iPhone SE 2 باللمس ثلاثي الأبعاد، وهو الأمر الذي لا يثير الدهشة نظرا لأن iPhone 11 Apple الجديد لا يحتوي عليه أيضا.

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سيتم إطلاق جهاز iPhone SE 2 باللون الرمادي والفضي والأحمر، وفقا لكو.

تم إيقاف جهاز iPhone SE الأصلي في سبتمبر 2018، مما ترك فجوة كبيرة في قلوب المعجبين بحجمه الصغير وتنسيقه 4 بوصة وسعره المعقول.

ربما لن يكون iPhone SE 2 الجديد صغيرا جدا، حيث يقول كو إنه سيكون مشابها لجهاز iPhone 8، الذي يحتوي على شاشة بحجم 4.7 بوصة.