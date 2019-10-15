كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Trexad Mundo” حقيبة سفر مبتكرة ستكلفك 89 دولار

متابعة-سنيار: تم إنشاء حقيبة سفر جديدة تسمى Trexad Mundo بفضل ملاحظات من أكثر من 2600 شخص أرادوا جميعهم الحصول على حقيبة سفر مثالية.

وقال مطورو الحقيبة: “بعد حملة Kickstarter الناجحة لـ TREXAD Air Pack، بدأنا على الفور في معالجة مشروعنا التالي، وكان هدفنا هو إنشاء حزمة سفر رائعة يحبها الجميع، ولا يمكننا التفكير في طريقة أفضل للقيام بذلك من مطالبة مؤيدينا وأنصارنا بنصيحتهم، وقد استمرت الميزات في الظهور، وبدلا من تحديد الأولويات، جمعنا كل الملاحظات، والنتيجة هي حقيبة سفر غنية بالميزات تم إنشاؤها بالكامل من قبل الجمهور.”

Trexad Mundo هي النتيجة النهائية التي تم إطلاقها هذا الشهر عبر Kickstarter وتمكنت بالفعل من جمع الأموال اللازمة للمرور إلى مرحلة الإنتاج بفضل أكثر من 400 مؤيد مع بقاء 37 يوما على نهاية حملتها، وتبدأ التعهدات من 89 دولارا أو ما يقرب من 71 جنيها إسترلينيا.