كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “PrinCube “…طابعة جيب توفر طباعة ملونة في أي مكان وزمان وعلى أي سطح

متابعة-سنيار: “PrinCube” طابعة جيب جديدة تسمح لك بالطباعة على أي سطح بما في ذلك الورق والكرتون والجلود والمعادن والبلاستيك والخشب.

يقول مطورو الطابعة: “”PrinCube” طابعة بحجم الكف وخفيفة الوزن، ويمكنها تقديم طباعة ملونة في أي مكان وزمان وعلى أي سطح من خلال 3 خطوات فقط”.

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“PrinCube هي الطابعة المحمولة، وهي خفيفة الوزن، وتناسب راحة يدك وتتيح لك إنشاء طباعة ملونة سريعة ونابضة بالحياة في أي مكان، فهي تعمل عبر شبكة Wi-Fi بهاتفك لتحميل أي نص أو صورة أو تصميم بسهولة والطباعة الفورية على أي كائن أو سطح تقريبا بلمسة زر واحدة.

طابعة الجيب “PrinCube متوفرة على Indiegogo بسعر 99 دولارا مع توفير 50٪ من سعر التجزئة الموصى به.