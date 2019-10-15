جوجل تطلق إصدارًا يدعم USB-C من مفاتيح الحماية Titan

أعلنت شركة جوجل يوم الاثنين عن إصدار جديد من مفاتيح الحماية الثنائية الخطوة (تيتان) Titan يمتاز بأنه يدعم أجهزة (يو إس بي-سي) USB-C.

يعد التصيد أحد أكثر التهديدات شيوعًا لجميع مستخدمي الإنترنت هذه الأيام، وهو يُعرّف بأنه أسلوب يحاول من خلاله أحد المهاجمين خداعك لمنحهم بيانات الاعتماد الخاصة بك. ومع أن خدمات الإنترنت، خاصةً تلك التي من جوجل، توفر طرقًا تحميك من هذا النوع من الاحتيال الإلكتروني، إلا أنه يُنصح دائمًا باستخدام آلية الحماية الثنائية الخطوة.

ومن آليات الحماية الثنائية الخطوة: رموز الحماية التي تصل إلى الهاتف عن طريق الرسائل القصيرة، إلى جانب تطبيقات متخصصة مثل Google Authenticator. وأفضل تلك الآليات هي مفاتيح الحماية الثنائية الخطوة التي يمكن ربطها بالهاتف أو الحاسب عن طريق منفذ USB أو عن طريق تقنية البلوتوث.

واليوم يأتي الإصدار الجديد من مفاتيح الحماية (تيتان) بعد أسابيع من إطلاق أقرب منافس لها في السوق (يوبيكو) Yubico – التي تصنع أيضًا مفاتيح الحماية (تيتان) لشركة جوجل – مفاتيح جديدة متوافقة مع أجهزة (يو إس بي-سي)، و(لايتنينج) Lightning.

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يُشار إلى شركات عديدة، مثل: (كوينبيس) Coinbase، ودروب بوكس، وفيسبوك، وتويتر، وجوجل تدعم استخدام مفاتيح الحماية هذه. ومع أن قائمة الشركات التي تدعمها لا تزال محدودة، إلا أنها تنمو بسرعة.

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وقالت جوجل: إن الإصدار الجديد من مفاتيح الحماية (تيتان) سوف تتوفر اعتبارًا من 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري بسعر 40 دولارًا أمريكيًا.